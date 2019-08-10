40 مختصا لرصد حركة الحافلات آليا

اطلع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح على مركز معلومات النقل والكائن بمقر النقابة العامة للسيارات، والذي يهدف إلى تسخير التقنية لقياس مؤشرات أداء الحافلات الناقلة لضيوف الرحمن، ورصد ومعالجة البلاغات آليا، وتحويلها إلى الجهات المختصة لمعالجتها بشكل فوري، إضافة إلى متابعتهم وزيارتهم للدور الذي يقوم به المركز والذي يعمل على مدار الساعة بـ 40 شخصا من الكوادر المؤهلة يرصدون الحركة التي تعمل على ثمانية مراحل، ابتداء من المنافذ وانتهاء بالمغادرة النهائية.

من جانبه، أوضح الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحرب بأنه تم إطلاق أكثر من 2327 حافلة لخدمة أكثر من 342 ألف حاج لمرحلة التروية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة رابطة مكة لنقل الحافلات الدكتور أحمد فرحان الغامدي لـ«دوت الخليج» عن اعتزازه بشرف خدمة ضيوف الرحمن، منوها بما تم تحقيقه من انسيابية خلال تصعيد الحجاج على صعيد مشعر منى.