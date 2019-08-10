40 مختصا لرصد حركة الحافلات آليا

من جانبه، أوضح الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحرب بأنه تم إطلاق أكثر من 2327 حافلة لخدمة أكثر من 342 ألف حاج لمرحلة التروية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة رابطة مكة لنقل الحافلات الدكتور أحمد فرحان الغامدي لـ«دوت الخليج» عن اعتزازه بشرف خدمة ضيوف الرحمن، منوها بما تم تحقيقه من انسيابية خلال تصعيد الحجاج على صعيد مشعر منى.
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