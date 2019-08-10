آل الشيخ يقف على الخدمات المقدمة للحجاج

واستهل الوزير الجولة بالوقوف على كبائن الهاتف المجاني 8002451000 في مسجد الخيف، والتقى الدعاة أعضاء الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج الذين يباشرون الرد على اتصالات الحجاج، وحثهم على مضاعفة الجهد واحتساب الأجر، والحرص على توعية الحجاج بأحكام المناسك، إلى جانب التركيز على ما يرسخ قيم الحج.
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