آل الشيخ يقف على الخدمات المقدمة للحجاج

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، مقر الوزارة بمسجد الخيف بمشعر منى، يرافقه النائب الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن، والوقوف على كافة الاستعدادات والأعمال التي تقدمها الوزارة خلال موسم الحج بعد اكتمال وصول الحجاج لمنى.

واستهل الوزير الجولة بالوقوف على كبائن الهاتف المجاني 8002451000 في مسجد الخيف، والتقى الدعاة أعضاء الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج الذين يباشرون الرد على اتصالات الحجاج، وحثهم على مضاعفة الجهد واحتساب الأجر، والحرص على توعية الحجاج بأحكام المناسك، إلى جانب التركيز على ما يرسخ قيم الحج.