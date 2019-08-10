800 مختص شرعي لمراقبة الهدي والأضاحي

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، أن «من أهداف المشروع توفير الشروط الشرعية والصحية بالأضاحي، من خلال 800 طالب شرعي بجامعات المملكة، للتأكد من النواحي الشرعية وإكمال الهدي للعمر الشرعي للأضحية، تحت إشراف مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي».
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