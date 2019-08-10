800 مختص شرعي لمراقبة الهدي والأضاحي

خصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مختصين شرعيين لتقييم أضاحي الحجاج قبل إتمام النسك، للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الشرعية، حيث يتكون الفريق المختص من طلبة العلم بجامعات المملكة.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، أن «من أهداف المشروع توفير الشروط الشرعية والصحية بالأضاحي، من خلال 800 طالب شرعي بجامعات المملكة، للتأكد من النواحي الشرعية وإكمال الهدي للعمر الشرعي للأضحية، تحت إشراف مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي».