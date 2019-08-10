14 ألف حاج يستفيدون من مخيم القنفذة

وافتتح محافظ القنفذة فضا البقمي المخيم الواقع على الطريق الدولي مكة – جدة – جازان مقابل البندر مول، في 4/ 12/ 1440، واستقبل المخيم في يومه الأول 50 حاجا من اليمن، وفي يومه الثاني 54 من الحجاج القادمين من جنوب المملكة، وفي يومه الثالث وصل للمخيم 2389 حاجا وحاجة، من بينهم مقيمون من جنوب المملكة عبر الطريق الساحلي الدولي الرابط مكة - جدة - جازان.
وفي اليومين الرابع والخامس وصل عدد الحجاج الذين استضافهم المخيم إلى 11325 حاجا وحاجة من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الجنسيات، بينما استفاد من المركز الصحي المقام في المخيم 2100 حاج وحاجة.
واختتم المخيم فعالياته أول من أمس ليصبح إجمالي عدد الحجاج الذين استفادوا منه 13818 حاجا وحاجة.
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