2437 حالة إسعافية في الحج

بلغ إجمالي الحالات الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة نحو 2437 حالة خلال ثلاثة أيام من بداية ذي الحجة وحتى اليوم الثالث لعام 1440 بلغت منها الحالات المنقولة للمستشفيات 1040 حالة بنسبة 42.7 %، فيما بلغت الحالات التي عولجت بالموقع 1397 حالة بنسبة 57.3 %.

وأظهرت البيانات الصادرة من هيئة الهلال الأحمر السعودي أن الحالات الإسعافية بالعاصمة المقدسة والمشاعر بلغت 1518 حالة نسبتها 62.3 % منها 639 منقولة للمستشفيات و879 عولجت بالموقع، فيما بلغت الحالات بالمدينة المنورة 919 حالة بنسبة 37.7 %، بلغت منها المنقولة للمستشفيات 401، وبلغت التي عولجت بالموقع 518 حالة، ووفقا للبيانات توزعت الحالات الإسعافية في مناطق الحج جاءت النسبة الأعلى بالعاصمة المقدسة بـ967 حالة، تليها الحالات بالحرم المكي الشريف بـ245 حالة، ثم المراكز الموسمية المؤقتة بـ185 حالة، فيما جاءت في المدينة المنورة 900 حالة والمراكز الموسمية 19 حالة.

إجمالي الحالات الإسعافية المبلغة

- 2437 حالة

- 1518 العاصمة المقدسة

- 919 المدينة المنورة

الحالات الإسعافية المنقولة للمستشفيات

- 1040 حالة

- 639 العاصمة المقدسة

- 401 المدينة المنورة

الحالات الإسعافية التي عولجت بالموقع

- 1397 حالة

- 879 العاصمة المقدسة

- 518 المدينة المنورة

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توزيع الحالات الإسعافية في مناطق الحج

- 967 العاصمة المقدسة

- 245 الحرم المكي الشريف

- 185 المراكز الموسمية المؤقتة

- 71 منى

- 35 عرفة

- 11 مزدلفة

- 3 الإسعاف الجوي

- 1 الإسناد

توزيع الحالات الإسعافية في المدينة المنورة

- 900 المدينة المنورة

- 19 المراكز الموسمية