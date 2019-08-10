منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لراحة ضيوف الرحمن ليؤدو مناسكهم بكل يسر وسهولة، مبينناً أن الوزارة خطت هذا العام خطوات متسارعة في تقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة ومواكبة التقنية الحديثة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة بمشعر منى، أن عدد منسوبي الوزارة العاملين في موسم الحج لهذا العام بلغ 2300 موظف يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إضافة إلى الدعاة البالغ عددهم 1100 داعية و 400 مترجم لخدمة الحجاج والرد على استفسارات تعينهم في حجهم وعبادتهم في هذه الأوقات الطيبة الطاهرة على مدار الساعة، ونشر منهج الاعتدال والوسطية الدعوة إلى نبذ الإرهاب والغلو والتطرف، منوهاً باستحداث 53 خطا هاتفيا تقدم الخدمة لاستعلام الحجاج عن مسائل الحج، ويشرف عليه نخبة كبيرة من العلماء والقضاة والأكاديميين .وأشار معاليه إلى أن من ضمن أعمال الوزارة في موسم حج هذا العام مشروع معالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، والذي يعد تطوراً من خلال القيام بتزويد المسجدين بأكثر من 805 مكيفات لتبريد الهواء، وعدد كبير من المنقيات التي تصفي الهواء البالغ عددها 73 جهاز، إضافة إلى 125 جهاز طرد للهواء المستعمل لتجديد الهواء خلال نصف ساعة باستخراج مئات الآلاف من الأمتار المكعبة للخارج .وأضاف معاليه أن الوزارة أتاحت الفرصة للمرأة للمشاركة في أعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في حج والعمرة والزيارة لأول مرة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ في مجال الدعوة , مشيراً إلى أن اختيارهن جاء بعناية وفق ضوابط معينة حددتها الوزارة، وأن هذه المشاركة تعد نواة لمشاركة أكبر في المواسم القادمة.// يتبع //00:22ت م0304

حج / وزير الشؤون الإسلامية: 2300 موظف على مدار الساعة لخدمة الحجاج/ إضافة أولى واخيرة

وفيما يخص برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة أكد معاليه أن البرنامج مشروع عظيم وجبار يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهو برنامج يهدف للترابط الأخوي والإسلامي، أستضاف من خلاله النخب الإسلامية في البرنامج يثنون ويقدمون الشكر للقيادة الرشيدة – أيدها الله – لما تقوم به من أعمال جليلة تصب في مصلحة الإسلام والمسلمين، موضحاً أن عدد الحجاج المستضافين في البرنامج بلغ أكثر من 6500 حاج وحاجة من العلماء والمثقفين والأشقاء في فلسطين وذوي الشهداء والمصابين بحادثة نيوزلندا، الذين تجرعوا كأس ‏العنف والاعتداء الآثم في الحادث الإرهابي في المسجدين، ومن الشعب اليمني الشقيق الذين نالهم قمع المليشيات الحوثية الغاشمة التي تحاول تدمير أهل اليمن وجعلت من اليمن مسرحا لإراقة الدماء والهدم والتشريد.

وأكد معاليه أن جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أرسله الله في هذا الوقت لهذا الوطن الغالي لخدمة البشرية أجمع وليس المملكة فقط ، وهو رجل بناء ومعطاء يمثل الشباب السعودي خير تمثيل .

وفي سؤال عن العملية الإرهابية التي وقعت في جمهورية مصر العربية مؤخرا، أكد معاليه أنه أمر محزن، وأن من قام بهذا العمل الآثم شر من وطئ الحجر في هذا الزمان وهم الإخوان المسلمون وهم دعاة الشر والقتل والهدم والتدمير، وأنهم خلف كل جريمة في بلاد العالم الإسلامي، فقد لبسوا رداء الاسلام وهم أبعد الناس عنه مبدأً وعقيدة وأخلاقاً.

وبين معاليه، أن ‏المملكة عانت كثيراً من الإرهاب وقسوته، مشيرا إلى أن النيل من هذه البلاد نيل من الإسلام ، ‏وأن الوزارة تعمل على نشر الدين المعتدل الوسطي وتحارب الغلو بأنواعه وتبذل قصارى جهدها ‏لمكافحة جميع أسباب الإرهاب من القتل والتدمير وتبذل جهدها أيضا في نشر المحبة والسلام والرحمة.

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