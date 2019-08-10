حج / "الصحة" تحفز منسوبيها بالمشاعر المقدسة



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

تعمل وزارة الصحة على توفير بيئة محفزة لمنسوبيها العاملين في قطاعاتها بالمشاعر المقدسة، عبر جملة برامج تنفذها إدارة التواصل الداخلي بالوزارة لرفع حماس منسوبيها وتحفيزهم، مدركة أن الحافز الأول هو خدمة ضيوف الرحمن وشرف مشاركة الوطن هذا العمل العظيم.

وخصصت الصحة قناة تواصل خاصة لمنسوبيها تعمل على تغطية أعمالهم وتحفيزهم وإجراء اللقاءات مع العاملين ونقل مشاعرهم، ورصد تجهيزاتهم.

وتبث الصحة رسائل تحفيزية للمنتدبين تحوي على عبارات تشجيعية افتتحتها بعبارة "همتنا مثل جبال طويق" وعبارات يومية تقول فيها " أبطال نفتخر بكم، سويًا نبدع وننجز، أنتم صورة رائعة ستظل بأذهانهم".

وعبر منسوبو وزارة الصحة عن سعادتهم البالغة عن ما وجدوه من اهتمام بالغ، مؤكدين أن الحافز الأول هو نيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومشاركة الوطن هذه الخدمات التي يسخر لها أفضل الإمكانيات ويجند لها أبناءه لخدمة ضيوف الرحمن، ونحمد الله أن نكون أحد هؤلاء هنا بمكة المكرمة.

// انتهى //

23:59ت م

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