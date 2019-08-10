حج / هيئة تطوير مكة المكرمة تعلن مواعيد رحلات قطار المشاعر



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

حددت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مواعيد رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440 هـ .

وبدأت رحلات نقل الحجاج من مشعر "منى" إلى مشعر" عرفات " في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد السبت .

وتبدأ رحلات القطار للإفاضة من مشعر "عرفات" إلى مشعر" مزدلفة" في الساعة 6.55 من مساء غد السبت وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا.

وفي يوم الأحد الموافق الـ10 ذي الحجة تنطلق رحلات القطار لنفرة الحجاج من مشعر "مزدلفة" إلى مشعر" منى" في الساعة الواحدة صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا .

وسيواصل قطار المشاعر نقل حجاج بيت الله الحرام يوم العيد وطيلة أيام التشريق من وإلى الجمرات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة مساء .

وفي اليوم الـ 13 ذي الحجة تنطلق رحلات القطار لنقل الحجاج من وإلى الجمرات ابتداء من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً.

جدير بالذكر أن قطار المشاعر يقفل أبواب محطاته قبل بداية أي حركة بـ50 دقيقة.

// انتهى //

23:57ت م

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