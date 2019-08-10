حج / شبكة موبايلي تحقق نمواً في حركة البيانات يوم التروية بنسبة تجاوزت 38%



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أن شبكتها في المشاعر المقدسة سجلت اليوم أرقاماً قياسية في حجم نقل البيانات تجاوز 38% مع غروب شمس يوم التروية.

وتفقد الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران عمليات الشركة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما اطلع على التقارير الخاصة بأداء الشبكة والمقاسم لهذا اليوم.

وقال البدران إن النجاح الذي حققته الشركة يوم التروية بفضل الله إلى الجهود التي بذلتها الشركة والاحتياطات والاستعدادات المسبقة للشبكة، مما يسهم في استيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين في وقت واحد.

وكانت موبايلي قد قامت بزيادة السعات للطيف الترددي الكلي بما نسبته 159% داخل المشاعر والمنطقة المركزية للحرم هذا العام محققة بذلك نجاحاً يضاف إلى رصيدها التشغيلي خلال مواسم الحج المنصرمة.

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23:43ت م

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