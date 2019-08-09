السعودية تعلن درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحواً على المدينة المنورة، وغائماً جزئياً على جدة، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنَّ درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.