مشروع الأضاحي يخاطب الحجاج بـ12 لغة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخاطب مشروع المملكة العربية السعودية للهدي والأضاحي الحجاج بـ12 لغة عالمية؛ لتعريفهم بالمشروع وطرق الحصول على سندات الأضاحي والهدي وتقديم منشورات مخصصة لهم بلغاتهم وبث رسائل فيديو في منصات التواصل الاجتماعي لتوعيتهم.

وقال المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد رحيمي: "إنَّ بإمكان مئات الآلاف من الحجاج الذين لا يتكلمون اللغة العربية الاستعانة بخدمات فريق ترجمة للإجابة عن تساؤلاتهم أو قراءة النشرات التعريفية في المركز الإعلامي بموقع المشروع بالمعيصم وفي منافذ المملكة ومواقع بعثات الحج، والاطلاع على الفيديوهات التعريفية التي أنتجت بلغاتهم وتبث تباعا في شاشات مخصصة نصبت خصيصا لإرشادهم وتقديم المعلومات التي يحتاجونها".

وأضاف أن من أبرز اللغات التي يخاطب بها المشروع الحجاج الإنجليزية الفرنسية، التايلندية، الأوردية، المالاوية "الماليزية"، البهاسية "الإندونيسية"، التركية، الصينية، الفلبينية، الهندية، إضافة للعربية.