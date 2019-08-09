7450 حاجًّا راجعوا عيادات الصحة المتنقلة بالمشاعر

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

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كشفت وزارة الصحة أنه راجع العيادات المتنقلة بالمشاعر المقدسة ( 7450 ) مراجعًا من حجاج بيت الله الحرام منذ بداية شهر ذي الحجة, تلقوا العلاج اللازم.

وبينت الوزارة أن سبع عيادات متنقلة تشارك لأول مرة منها , ثلاث عيادات متمركزة بمشعر مزدلفه بجانب خطوط المشاة وبجوار مسجد المشعر الحرام, وتفعيل عيادة بحي العزيزية, فيما تمركزت العيادة الخامسة في المنطقة المركزية (الغزة) ، فيما تتمركز العيادة السادسة بمزدلفه تحت طريق جسر الملك فيصل بجوار مخيمات الحجاج, وتم اختيار منطقة جبل الكعبة موقعًا للعربة السابعة والأخيرة .



وبينت الوزارة أن العيادات المتنقلة مجهزة بعدد من الكوادر الطبية, والفرق التطوعية , وتقدم خدمات الكشف والعلاج والمختبر والأشعة وكشف أسنان ويتم تمويلها بالتنسيق مع إدارة الإمداد والتموين الطبي بصحة مكة لتجهيز الطلبيات لكل عيادة وتوصيلها حسب الخطة المعدة لذلك مسبقا.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تحريك عيادات مشعر عرفات ومزدلفة لمنطقة سكن الحجاج بعد تنقلهم ، حيث تعد الخدمة المقدمة من العيادات إضافة إيجابية تضاف للمرة الأولى ضمن ما تقدمة وزارة الصحة من أعمال طبية وصحية وتوعوية يحتاجها الحجاج طوال تواجدهم في المشاعر المقدسة.







