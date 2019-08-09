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2019-08-09 اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف الملك سلمان إلى مشعر منى متابعات الخليج 365 - واس اكتمل وصول (6500) حاجّ وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج إلى مشعر منى وذلك استعداد للتوجه والوقوف بمشعر عرفات يوم غدٍ.

وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وهيأت أسطول كامل من الحافلات الحديثة والسيارات الخاصة لنقلهم من و إلى المشاعر المقدسة.

يذكر أن عدد المستضافين هذا العام 1440هـ في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بلغ “6500” حاج وحاجة، من 79 دولة من مختلف قارات العالم، يمثلون شخصيات إسلامية من دعاة وعلماء ومفتين ومسؤولين وأسر الشهداء والمصابين.









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