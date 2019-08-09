هيئة الأمر بالمعروف في مكة توفر مصليات متنقلة في الأحياء التي يسكنها الحجاج 

جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365 - حجب العتيبي

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، عدداً من المصليات المتنقلة المجهزة بالمواضئ ومكبرات الصوت والمفارش والسجاد والتي تتسع أعدادا كبيرة من المصلين في الأحياء التي يسكنها الحجاج.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، حرص الرئاسة العامة على إقامة شعيرة الصلاة وتفعيل المصليات المتنقلة في أحياء مكة المكرمة والتي تشهد كثافة كبيرة هذه الأيام من حجاج بيت الله، موفرة كافة الوسائل التي يحتاجها المصلي عند إقامة الصلاة.

وأشاد بالمتابعة المستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للوصول للمستوى الذي تتطلع إليه قيادتنا الحكيمة في خدمة ضيوف الرحمن.