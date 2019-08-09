الان تتابع الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 12:25 ص, 10 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ ( 2.096.023 ) حاجاً .

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة .

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