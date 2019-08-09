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الان تتابع هيئة الأمر بالمعروف تباشر أعمالها الميدانية والتوجيهية في يوم التروية (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعمالها التوعوية في مشعر منى يوم التروية في موسم حج عام ١٤٤٠هـ، من خلال نقاط التوزيع والفرق الميدانية، حيث باشرت الفرق العاملة مهامها في يوم التروية من خلال ٨ نقاط توزيع بمنى، يتم توزيع المواد التوعوية على الحجاج من خلالها.
كما تعمل نقاط التوزيع التي يستقبل فيها حجاج بيت الله الحرام على مدار اليوم لتوعيتهم من قبل فرق ميدانية قد كلفت من قبل الرئاسة العامة للعمل في هذه النقاط يساندهم عدد من المترجمين للمساهمة في التواصل مع الحجاج بشكل دقيق وتجاوز حاجز تنوع اللغات، حيث يتم تقديم الخدمات في منى بالتوعية والإرشاد وتنبيه الحجاج الذين تعدوا حدود منى.
وتعمل هذه النقاط خلال أيام الحج وفق خطة توعوية محددة، تزود خلالها بالدعم البشري والتوعوي الذي يضمن الوفاء بالاحتياجات المعرفية للحجاج الذين توافدوا من مختلف بلدان العالم.
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