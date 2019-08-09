الان تتابع “الصحة” تجهز 4000 إحرام و42 ألف مظلة لحجاج بيت الله الحرام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفرت الصحة في مكة المكرمة عبر برنامج المشاركة المجتمعية في مستشفياتها 4000 إحرام للرجال والنساء، و3300 حذاء، و819 كرسياً متحركاً، و45870 كرتون ماء للسقيا، و100 من أجهزة قياس السكر، و100 من أجهزة قياس الضغط، كما وفرت 42000 من المظلات الشمسية.

وأتاحت الصحة الفرصة للمجتمع عبر برنامجها للمجتمع المشاركة في توفير هذه المستلزمات لتحقيق شراكة تنموية، حيث لا تقتصر أعمال الوزارة في المشاعر المقدسة على تقديم الخدمات الصحية فقط للحجاج، وإنقاذ حياة المصابين منهم في قطاعاتها التي أنتشرت في كل جزء من بقاع المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، بل تولي إهتماماً بالغاً بتوفير كل مايحتاجه الحجاج المنومين والمرضى في قطاعاتها لإتمام حجهم، حيث توفر العديد من احتياجاتهم بالمجان.

في السياق نجحت”الصحة” في إزالة كيس دهني مزمن وملتهب في القص الصدري لحاج هندي يبلغ من العمر 46 عاماً.

Advertisements

وأوضحت”الصحة” أنه تم استئصال ا لكيس الدهني من القفص الصدري وخرج المريض في نفس اليوم بعد أن تماثل للشفاء مؤكدا أن هذا الالتهاب هو نتيجة مضاعفات السكري الذي يعاني منه المريض، وهي أول عمليه يجريها المستشفى يوم التروية.

وقال الحاج إقبال عبدالرزاق: “ظهر ت هذه المشكلة قبل شهر من قدومي للحج وتحاملت على نفسي حتى وصلت السعودية، عندها ازداد الألم نتيجة الالتهاب الحاد وأصبت بارتفاع في دوجة الحرارة وقمت بمراجعة مستشفى منى الجسر”.

وعبر الحاج عن سعادته وشكره لحكومة خادم الحرمين على ما تقدمه من رعاية صحية متكامله لحجاج بيت الله الحرام داعيا الله أن يجعل ذالك في موازين حسناتهم”.