الان تتابع “الصحة” تجهز 4000 إحرام و42 ألف مظلة لحجاج بيت الله الحرام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وفرت الصحة في مكة المكرمة عبر برنامج المشاركة المجتمعية في مستشفياتها 4000 إحرام للرجال والنساء، و3300 حذاء، و819 كرسياً متحركاً، و45870 كرتون ماء للسقيا، و100 من أجهزة قياس السكر، و100 من أجهزة قياس الضغط، كما وفرت 42000 من المظلات الشمسية.
وأتاحت الصحة الفرصة للمجتمع عبر برنامجها للمجتمع المشاركة في توفير هذه المستلزمات لتحقيق شراكة تنموية، حيث لا تقتصر أعمال الوزارة في المشاعر المقدسة على تقديم الخدمات الصحية فقط للحجاج، وإنقاذ حياة المصابين منهم في قطاعاتها التي أنتشرت في كل جزء من بقاع المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، بل تولي إهتماماً بالغاً بتوفير كل مايحتاجه الحجاج المنومين والمرضى في قطاعاتها لإتمام حجهم، حيث توفر العديد من احتياجاتهم بالمجان.
في السياق نجحت”الصحة” في إزالة كيس دهني مزمن وملتهب في القص الصدري لحاج هندي يبلغ من العمر 46 عاماً.
وأوضحت”الصحة” أنه تم استئصال ا
وقال الحاج إقبال عبدالرزاق: “ظهر
وعبر الحاج عن سعادته وشكره لحكومة خادم الحرمين على
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