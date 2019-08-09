“الصحة” تخلّص حاجة سورية من ورم في الدماغ

جدة - عمرو شويل خلّصت “الصحة” حاجة سورية من ورم في مؤخرة الدماغ يبلغ حجمه حوالي ٥ سم، وذلك بعد أن عانت من الآلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجراء العملية لها في مستشفيات خارج المملكة.

استقبل مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة الحاجة السورية القادمة لأداء فريضة الحج من تركيا، وشخّص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالة الحاجة البالغة من العمر ٦٠ عاماً، وقرر إجراء عملية إزالة الورم رغم خطورة الحالة نظرا لوقوع الورم بجوار الأوردة الرئيسية بالمخيخ.

الحاجة خضعت للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات.

وبدأت حالة الحاجة السورية في التحسّن، حيث يتم الإعداد لمساعدتها في إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية.

الحاجة “غالية نور الدين” زفّت بشرى نجاح عمليتها الجراحية لأبنائها وبناتها، فيما كانت تخبرهم بتحسن حالتها عبر مكالمة فيديو من داخل المستشفى.

تقول الحاجة إنها تقيم منذ ٤ سنوات في تركيا، وبعد شعورها بالآلام في الرأس راجعت مستشفيات عدة ولكن تعذّر اجراء العملية لها.

وتضيف: “قدمت لآداء فريضة الحج، ونتيجة الآلام راجعت مستشفى النور التخصصي فقرر الأطباء إجراء العملية”.

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وقدمت الحاجة شكرها للحكومة السعودية على اهتمامها ورعايتها لضيوف الرحمن، مشيدة بالخدمات الطبية المتقدمة والرعاية الفائقة لضيوف الرحمن.

في السياق، جهّزت “الصحة” ممثلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مركزاً متخصصاً للتعامل وعلاج حالات الإجهاد الحراري.

المركز الذي دشّنه المستشفى قبل سنوات تبلغ طاقته السريرية ١٠ أسرة تعمل بنظام توزيع ضغط الهواء ورذاذ الماء من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية لتغطي جميع أجزاء جسم المصاب حيث تعمل كل أربعة دقائق بنظام دقيقة لرذاذ الماء وثلاث دقائق لضغط الهواء لعمل التبخير لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

كما تم تنفيذ أسرة الوحدات بطريقة تمنع انتقال العدوى من خلال تصميم يسهل التخلص من رذاذ الماء وخامات سهلة التنظيف وتم تجهيز المركز بالغازات الطبية ومستلزمات العناية المركزة للاستعانة بها عند الحاجة.