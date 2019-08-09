شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: قادرون على تحويل المشاعر إلى مدن ذكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، رئيس لجنة الحج المركزية، أن تحويل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى مدن ذكية ليس مستحيلاً.

وقال الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (الجمعة) في مشعر منى: «نريد أن نتحول إلى مدينة ذكية، وفرصتنا الآن في المشاعر المقدسة جيدة جداً».

وأضاف: «نريد أن نبدأ بالأفكار العصرية للمدن العصرية، ويجب أن تكون منشآتنا عصرية وتتوفر فيها كل المميزات التي يتطلبها هذا العصر، وإنسان هذا العصر».

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وأشار رئيس لجنة الحج المركزية، إلى أن أكثر من 350 ألف عسكري ومدني يشاركون في موسم حج العام الحالي، بالإضافة إلى 62050 معدة وآلية، و4 آلاف متطوعاً ومتطوعة.

ورفع أمير مكة أسمى آيات الشكر للقيادة على الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشدداً على أن نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين.

وبيَّن الأمير خالد الفيصل، أن عدد الحجيج الذين وصلوا حتى الآن بلغ أكثر من مليوني حاج، لافتاً إلى أن لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم.