شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي أردني: استضافة خادم الحرمين تعكس اهتمامه باللُّحمة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أشاد الصحفي والمحلل السياسي الأردني الدكتور صلاح العبادي، بالرعاية والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحجاج بيت الله الحرام وللحرمين الشريفين وقاصديهما، وتوفير كامل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء مناسك الحج في راحة وأمن.

وأكد العبادي أهمية الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، والاهتمام بقضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من خلال موقعها الأصيل والقيادي في العالم الإسلامي.

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وعبَّر الدكتور العبادي عن سروره بالاستضافة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيراً إلى أنها تعكس على اهتمامه باللحمة الإسلامية والتقاء العلماء والمفكرين وقادة الرأي في موسم الحج، لما لها من نتائج عظيمة في وحدة المسلمين، مثنياً على الجهود الكبيرة التي تقوم بها قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

وأضاف: «تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً رائدة لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، وهذه الاستضافة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان دليل على الاهتمام بالعلم والعلماء ووحدة المسلمين».

وأبدى الدكتور العبادي إعجابه بالمشروعات العملاقة المنفذة في المسجد الحرام ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى المستوى الراقي من الخدمات على جميع المستويات في الإسكان والتنقل، وغيرها من الخدمات التي تعكس صورة مشرفة لما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.