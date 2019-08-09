، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًّا، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-09
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًّا، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
11:41 PM
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًّا، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي ،
المصدر : الخليج 365
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