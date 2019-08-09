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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، أطلقت "الصحة" حساب المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي ([email protected])، حيث سيتم من خلال هذا الحساب بث البيانات الرسمية، وتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية.
وبذلك ينضم حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" إلى المنصات الإعلامية الأخرى للوزارة، ومنها حساب الوزارة في تويتر وحساب 937.
"الصحة" تطلق حساب متحدثها الرسمي في "تويتر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-09
ضمن حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، أطلقت "الصحة" حساب المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي ([email protected])، حيث سيتم من خلال هذا الحساب بث البيانات الرسمية، وتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية.
وبذلك ينضم حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" إلى المنصات الإعلامية الأخرى للوزارة، ومنها حساب الوزارة في تويتر وحساب 937.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
11:12 PM
ضمن حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، أطلقت "الصحة" حساب المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي ([email protected])، حيث سيتم من خلال هذا الحساب بث البيانات الرسمية، وتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية.
وبذلك ينضم حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" إلى المنصات الإعلامية الأخرى للوزارة، ومنها حساب الوزارة في تويتر وحساب 937.
، "الصحة" تطلق حساب متحدثها الرسمي في "تويتر" ،
المصدر : الخليج 365
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