، "الصحة" تطلق حساب متحدثها الرسمي في "تويتر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، أطلقت "الصحة" حساب المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي ([email protected])، حيث سيتم من خلال هذا الحساب بث البيانات الرسمية، وتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية.

وبذلك ينضم حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" إلى المنصات الإعلامية الأخرى للوزارة، ومنها حساب الوزارة في تويتر وحساب 937.