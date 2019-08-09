، بمشاركة 40 طنًّا من العسل المتميز.. اختتام المهرجان الدولي الـ12 بالباحة ،

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اختُتمت أمس الخميس فعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في الباحة، الذي نظمته جمعية النحالين التعاونية في المنطقة خلال الفترة من مطلع ذي القعدة المنصرم حتى 7 من الشهر الحالي، بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، وذلك في مقر ديار العز بغابة رغدان.
وألقى رئيس جمعية النحالين ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل، الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم، كلمة شكر فيها أمين المنطقة على رعايته حفل اختتام المهرجان، كما قدم شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته حفل افتتاح مهرجان العسل.
وأكد "الخازم" أن المهرجان شهد مشاركة قرابة 40 طنًّا من العسل المتميز، كما تميز بإقامة المنتدى العلمي الذي استمر ثلاثة أيام، إضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية التي استهدفت الأسرة والطفل، وحظيت بحضور كبير من الجمهور.
وفي ختام الحفل تم تكريم شركاء النجاح من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم تكريم الإعلاميين، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى (سيارة مقدمة من ديار العز)، والسحب على أطقم ذهب مقدمة من مناحل ثمرات الشفاء.
بمشاركة 40 طنًّا من العسل المتميز.. اختتام المهرجان الدولي الـ12 بالباحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-09
اختُتمت أمس الخميس فعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في الباحة، الذي نظمته جمعية النحالين التعاونية في المنطقة خلال الفترة من مطلع ذي القعدة المنصرم حتى 7 من الشهر الحالي، بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، وذلك في مقر ديار العز بغابة رغدان.
وألقى رئيس جمعية النحالين ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل، الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم، كلمة شكر فيها أمين المنطقة على رعايته حفل اختتام المهرجان، كما قدم شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته حفل افتتاح مهرجان العسل.
وأكد "الخازم" أن المهرجان شهد مشاركة قرابة 40 طنًّا من العسل المتميز، كما تميز بإقامة المنتدى العلمي الذي استمر ثلاثة أيام، إضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية التي استهدفت الأسرة والطفل، وحظيت بحضور كبير من الجمهور.
وفي ختام الحفل تم تكريم شركاء النجاح من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم تكريم الإعلاميين، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى (سيارة مقدمة من ديار العز)، والسحب على أطقم ذهب مقدمة من مناحل ثمرات الشفاء.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:54 PM
شهد تكريم الشركاء والإعلاميين والسحب على سيارة وأطقم ذهبية
اختُتمت أمس الخميس فعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في الباحة، الذي نظمته جمعية النحالين التعاونية في المنطقة خلال الفترة من مطلع ذي القعدة المنصرم حتى 7 من الشهر الحالي، بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، وذلك في مقر ديار العز بغابة رغدان.
وألقى رئيس جمعية النحالين ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل، الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم، كلمة شكر فيها أمين المنطقة على رعايته حفل اختتام المهرجان، كما قدم شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته حفل افتتاح مهرجان العسل.
وأكد "الخازم" أن المهرجان شهد مشاركة قرابة 40 طنًّا من العسل المتميز، كما تميز بإقامة المنتدى العلمي الذي استمر ثلاثة أيام، إضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية التي استهدفت الأسرة والطفل، وحظيت بحضور كبير من الجمهور.
وفي ختام الحفل تم تكريم شركاء النجاح من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم تكريم الإعلاميين، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى (سيارة مقدمة من ديار العز)، والسحب على أطقم ذهب مقدمة من مناحل ثمرات الشفاء.
، بمشاركة 40 طنًّا من العسل المتميز.. اختتام المهرجان الدولي الـ12 بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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