، شركة "بن سمار" تنجز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة ،

- 1/2
- 2/2
قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد عبدالله البسامي، إنه تم إنجاز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة واكتماله بِالكامل عبر شركة "بن سمار"، مقدماً شكره وتقديره لأمانة العاصمة المُقدسة والمهندسين والشركات المُشاركة في التنفيذ.
وقال: "المشروع كان حُلماً وأصبح واقعاً نراه بأعيننا اليوم، ومُفيد في النفرة من مُنى ومُفيد لمن هو قادم مِن الطائف للذهاب إلى المدينة المُنورة والدخول إلى مكة المكرمة".
بدوره، قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المُقدسة: "نشرف اليوم على إطلاق العديد من الطرق ومن ضمنها الجزء من تقاطع السيل في الدائري الرابع بطريق علي بن أبي طالب والمتصل إلى المدينة المنورة، وأشرفنا على إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الطريق الفاصل بين جدة ومكة المكرمة".
يُذكر أن شركة بِن سمار للمقاولات هي من قامت بإنجاز المشروع، لتنفيذ التقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة في مكة المكرمة.
شركة "بن سمار" تنجز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-09
قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد عبدالله البسامي، إنه تم إنجاز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة واكتماله بِالكامل عبر شركة "بن سمار"، مقدماً شكره وتقديره لأمانة العاصمة المُقدسة والمهندسين والشركات المُشاركة في التنفيذ.
وقال: "المشروع كان حُلماً وأصبح واقعاً نراه بأعيننا اليوم، ومُفيد في النفرة من مُنى ومُفيد لمن هو قادم مِن الطائف للذهاب إلى المدينة المُنورة والدخول إلى مكة المكرمة".
بدوره، قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المُقدسة: "نشرف اليوم على إطلاق العديد من الطرق ومن ضمنها الجزء من تقاطع السيل في الدائري الرابع بطريق علي بن أبي طالب والمتصل إلى المدينة المنورة، وأشرفنا على إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الطريق الفاصل بين جدة ومكة المكرمة".
يُذكر أن شركة بِن سمار للمقاولات هي من قامت بإنجاز المشروع، لتنفيذ التقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة في مكة المكرمة.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:28 PM
بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة
قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد عبدالله البسامي، إنه تم إنجاز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة واكتماله بِالكامل عبر شركة "بن سمار"، مقدماً شكره وتقديره لأمانة العاصمة المُقدسة والمهندسين والشركات المُشاركة في التنفيذ.
وقال: "المشروع كان حُلماً وأصبح واقعاً نراه بأعيننا اليوم، ومُفيد في النفرة من مُنى ومُفيد لمن هو قادم مِن الطائف للذهاب إلى المدينة المُنورة والدخول إلى مكة المكرمة".
بدوره، قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المُقدسة: "نشرف اليوم على إطلاق العديد من الطرق ومن ضمنها الجزء من تقاطع السيل في الدائري الرابع بطريق علي بن أبي طالب والمتصل إلى المدينة المنورة، وأشرفنا على إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الطريق الفاصل بين جدة ومكة المكرمة".
يُذكر أن شركة بِن سمار للمقاولات هي من قامت بإنجاز المشروع، لتنفيذ التقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة في مكة المكرمة.
، شركة "بن سمار" تنجز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "بن سمار" تنجز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.