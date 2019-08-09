“ملخص” طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة من وزارة العمل والتنمية...

نقدم لكم خطوات طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد يبحث عنها المواطنين والمقيمين بشكل دائم عبر محرك البحث جوجل، لذا سوف نسلط الضوء علي هذه الخدمة لكي يستطيع أي صاحب عمل من نقل خدمات وافد من منشأة إلي اخري بكل سهولة، لكي يتم إتمام عملية الاستعلام يلزم علي المستعلم استخدام رقم بطاقة الشخص العامل أو الموظف الوافد، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقمملاقامه أو برقم الحدود أو برقم الجواز من وزارة العمل عبر رابط mol.gov.sإلكترونيني، والذي يستطيع اي شخص سواء كان صاحب العمل أو المقيم الاستعلام عن نقل الكفالة بكل سهولة ويسر.

وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، قام بتطوير البوابة الإلكترونية الخاصة به علي شبكة الأنترنت، لكي يستطيع كافة المواطنين أتمام كافة مصالحهم بشكل إلكتروني حيث يمكن أنجاز كافة المعاملات عن طريق شبكة الأنترنت عن طريق الدخول الرابط الإلكتروني الخاص بخدمة استفسار عن معاملة نقل كفالة في مكتب العمل.

طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

عقب إدخال البيانات سوف تظهر قائمة الخدمات الإلكترونية للمنشآت بعدها سنقوم باختيار خدمة نقل خدمات وافد لكتابة رقم الإقامة والبحث عن العامل من اجل نقل رعايته من صاحب عمل الجديد بشكل إلكتروني، حيث هناك شروط لنقل كفالة عامل وافد بشكل إلكتروني سوف نتحدث عنها مستقبلا بشكل تفصيلي.