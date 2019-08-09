“رابط” الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي من موقع وزارة العمل...

لقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لقد تعد من الخدمات الإلكترونية المهمة التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين حيث وفرت الوزارة التابعة لمكتب العمل بالمملكة خدمة توقع صرف المساعدة المقطوعة لكي يستطيع المواطنين والمواطنات الحصول علي المساعدة من وزارة العمل لكي تسهل عليهم التزامات الحياة اليومية في دفع فواتير الكهرباء وشراء السلع الغذائية، سوف نوضح لكم موعد صرف هذه المساعدة المقطوعة والتي تعتبر أحد هذه الخدمات التي ذكرنا بعالية بانها من الخدمات التي دائما ما يستعلم عنها كل مستفيد حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الذي سوف نرفقه لكم بأسفل هذه المقالة.

وزارة التضامن الاجتماعي والمعاشات بالمملكة العربية السعودية سوف تصرف اكثر من مليار ريال سعودي في هذا الشهر الهجري لكي يحصل جميع المستحقين علي مستحقاتهم المالية في شراء الاحتياجات المهمة التي تحتجها كل أسرة سعودية، وذلك لجميع الفئات من المواطنين من محدودي الدخل من كبار السن والأرامل والمطلقات ومن لا يملكون مصدر للدخل الثابت.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

المواطنين في المملكة العربية السعودية يشغل بالهم كثيرا متى موعد صرف المساعدات المقطوعة، حيث من المتوقع نزول مقطوعة الضمان خلال الساعات القليلة قبل إجازة الرسمية للعيد، حيث قررت الوزارة نزول المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، لذلك يجب الدخول علي بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لكي يستطيع أي شخص الحصول على هذه المساعدة قبل اجازة العيد.

حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق الرابط التالي الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بعد الدخول علي البوابة الإلكترونية يقوم المواطن بإدخال الرقم الخاص بالسجل المدني الخاص به، من ثم تدوين رقم كود الكابتشا المتواجد بالمستطيل الصغير من ثم النقر علي أيقونة بحث، بعدها سوف يقوم موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالاستعلام عن رصيد المقطوعة.