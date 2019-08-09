شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء التمرد في عدن .. وسقوط قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في قبضة قوات الحماية الرئاسية .. شاهد أول (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن أبطال الحماية الرئاسية في عدن من السيطرة على المقر الرئيسي للمجلس الانتقالي فرع المنصورة . يأتي هذا في ظل تقدم مستمر للأبطال لاجتثاث التمرد ومليشيات الموتور هاني بن بريك المدعومين إماراتيا . Advertisements ​​​​​​​​

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