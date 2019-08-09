شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن في عدن : الطيران يحلق فوق معسكر مهران القباطي بدار سعد وقصف عنيف على مقر اللواء الرابع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية قبل قليل (04، 11م) مساء الجمعة ، إن الطيران يعتقد أنه إماراتي، يحلق فوق معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في دار سعد بمدينة عدن.

وقالت مصادر "بويمن" إن قصفا عنيفا استهدف اللواء الذي يقوده العميد مهران قباطي وسط تحليق للطيران الإماراتي ، في مساندة سافرة للانقلابيين.تفاصيل أوفى .. في وقت لاحق بإذن الله.