شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أبطال الحماية الرئاسية في عدن يسيطرون على المقر الرئيسي للمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكن أبطال الحماية الرئاسية في عدن من السيطرة على المقر الرئيسي للمجلس الانتقالي فرع المنصورة .
يأتي هذا في ظل تقدم مستمر للأبطال لاجتثاث التمرد ومليشيات الموتور هاني بن بريك المدعومين إماراتيا .
واقترح المقدم بامدحن قائد كتيبة النخبة بمحور قاعدة العند في مبادرته أن يتم تسليم كافة مواقع ومؤسسات الدولة والمنشآت الهامة للمرافق الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن إلى قوات جنوبية محايدة من محور العند لحين يتم الجلوس بين الأطراف المتنازعة على طاولة حوار بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
داعياً كافة الأطراف في العاصمة المؤقتة عدن إلى الاحتكام لمنطق العقل والحكمة والعمل على الحفاظ على أروح المدنيين .
وتمنى المقدم بامدحن أن يتم الإستجابة لمبادرته من كافة الأطراف العسكرية في العاصمة عدن درءا للفتنة ولحقن الدماء الجنوبية ولمدينة عدن النماء والازدهار .
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