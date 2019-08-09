شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا ما قاله العميد «طارق صالح» قبل قليل.. ويتحدث عن بداية النهاية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج العميد طارق محمد عبدالله صالح بتصريح صغير ومقتضب تحدث فيه عن خلافات وتصفيات داخل ما وصفها بالمليشيات. وقال العميد طارق في تغريده صغيرة له على تويتر: "خلافات وتصفيات داخل المليشيات تعصف بهم بداية النهاية لهذه المليشيات الكهنوتية"، حسب وصفه. ويعتقد ان العميد يقصد بذلك الخلافات الحاصلة داخل جماعة الحوثي، في جبهة الساحل الغربي او صنعاء.

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