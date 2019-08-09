شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري جديد يظهر للمتمردين من حيث لا يتوقعون وسط عدن.. ويقطع الشريان الرئيسي لعناصر بن بريك..«الاسم والصورة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الحكومية من السيطرة الكاملة على جولة كالتس والجسر البحري بعد معارك ضارية مع عناصر الانتقالي في عدن. وقالت مصادر عسكرية ان اركان شرطة النجدة لبيب العبد قاد عملية بطولية انتهت باستعادة جولة كالتس بمنصورة عدن من سيطرة عناصر الانتقالي كما تمكن القائد لبيب العبد من السيطرة على طريق الجسر البحري وقطع امدادات عناصر الانتقالي . وبحسب المصدر بأن القوات التابعة للشرعية بقيادة لبيب العبد اسرت 11 شخص من مليشيات الانتقالي في جولة كالتس

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