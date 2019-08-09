شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ خبر يستقبله الآن أبناء عدن منذ بدء المعارك الدائرة بين قوات الحكومة ومليشيا المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت انباء عن تدمر انبوب التغذية الرئيسي لخزان الماء المركزي في رأس جبل حديد بعد سقوط عدد من قذائف الهاون والمدفعية.

يتزامن ذلك مع أعلان مدير مؤسسة مياه عدن فتحي السقاف أن فنيي المؤسسة لم يستطيعوا دخول البرزخ بسبب المعارك الدائرة في المنطقة.. تحدثت انباء عن تدمر انبوب التغذية الرئيسي لخزان الماء المركزي في رأس جبل حديد بعد سقوط عدد من قذائف الهاون والمدفعية.

يتزامن ذلك مع أعلان مدير مؤسسة مياه عدن فتحي السقاف أن فنيي المؤسسة لم يستطيعوا دخول البرزخ بسبب المعارك الدائرة في المنطقة..

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