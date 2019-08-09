كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن الاحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1946 تيرابايت بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة أكثر من 797 الف ساعة من المقاطع المرئية بدقة عالية. وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (347 ميجابايت/ مشترك) متجاوزةً معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ ( 180 ميجابايت/ مشترك)، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، واتساب، انستغرام).
وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 43.78 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 68% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 17.09 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 57.8 عن العام الماضي. فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 17 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 4.8 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.
كانت هذه تفاصيل خبر “هيئة الاتصالات”: يوتيوب وفيسبوك وسناب شات في مقدمة التطبيقات التي يستخدمها الحجاج-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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