رصاصة طائشة تخترق مركبة مواطن أثناء توقفه في الإشارة بالمدينة المنورة

أنقذت العناية الإلهية مواطن ، تعرضت سيارته لطلقة نارية طائشة لا يعلم مصدرها ، أثناء توقفه في إشارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة. وأوضحت مصادر أن المواطن نجا من الحادثة، حيث هشمت الطلقة زجاج المركبة واستقرت في المقعد الأمامي المجاور لمقعد قائد المركبة ، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد مصدر الطلقة.

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