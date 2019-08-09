بالصور والفيديو.. آخر تطورات طريق الملك سعود بسكاكا بعد تعثر دام 14 عامًا

أظهرت صور ومقطع فيديو حصلت عليه «عاجل»، ملامح طريق الملك سعود في وسط مدينة سكاكا، بعد تعثر دام قرابة الـ14 عامًا.

وبدأت تظهر ملامح المشروع، قبل أيام من انتهاء المهلة الزمنية المحددة بشهرين، من جانب نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، الذي كان له الفضل في إنهاء هذا المشروع الحيوي، الذي من شأنه أن يخفف الزحام والاختناقات في وسط المدينة.

وقد وجَّه نائب أمير الجوف، الأمانة والقطاعات الأخرى بإزالة كل المعوقات والعقوبات التي تقف حائلًا دون الإسراع في إنهاء المشروع، مشددًا على سرعة إنجازه.

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ووثَّقت عدسة المصور زايد اللاحم لـ«عاجل» ملامح الطريق الحيوي من الجو، حيث تتضح أهمية هذا المشروع من خلال ربطه لمدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب، ليشكل شريانًا حيويًّا لحركة السير، لكونه يسهم في تخفيف زيادة الحركة الحاصلة على طريق الملك عبدالعزيز.

وكانت أمانة منطقة الجوف، قد أكدت أنه يجري العمل على إنجاز فتح امتداد طريق الملك سعود شمالًا بمدينة سكاكا، وفق المدة الزمنية التي وجَه بها الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ووقوفه على أعمال الطريق مؤخرًا.

وتفقّد أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان قبل أيام، أعمال المشروع، والتقى المقاول والمهندسين المشرفين على الطريق. وأكد الشرعان، أنه تم الانتهاء من أعمال الطبقات الأساسية، وتم رش مادة «الفيروسين» على بعض أجزاء الطريق؛ تمهيدًا للسفلتة.