للمرة الأولى.. الأردن تشارك في «موسم الطائف»

تشارك الأردن للمرة الأولى هذا العام، في «موسم الطائف» بفاعلية في سوق عكاظ الشهير.

وركزت المملكة الهاشمية في مشاركتها على عديد من الفقرات الفنية والثقافية، وكذلك الأنشطة المقدَمة على المسرح داخل الجناح الأردني يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشر ليلًا، إلى جانب مشاركة الأردن في سوق المنتجات الحرفية، الذي يضم عروضًا لمختلف الصناعات اليدوية والتقليدية.

وداخل جناحها، عرض المشاركون الأردنيون، منتجات متنوعة كالسجاد والتطريز والخشبيات والنحاس وسعف النخيل والنحت، إلى جانب الرسم على الخامات والقصدير وصناعة «الشباري» والسيوف بالطريقة الأردنية، بالإضافة إلى تجسيد التراث والتاريخ الأردني بمجسم يحاكي البتراء الشهيرة.

وعند دخولك الجناح الأردني، تستقبلك عبارات الترحيب «ياهلا» و«مرحبا» و«حيا الله الضيف»، كما يضم الجناح العديد من العاملين الذي يرتدون الزي الأردني الشعبي؛ لتخرج وأنت محمل بكل الأجوبة، التي تحتاجها، وقد عشت تجربة فريدة برفقة النشامى.