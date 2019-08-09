أمير مكة: نجاح موسم الحج هو «الرد المناسب» على كل المشككين

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، إن عدد الحجيج الذين وصلوا حتى الآن بلغ أكثر من 2 مليون حاج.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته في المشاعر المقدسة، أن عدد القوى العاملة لخدمة الحجاج بلغ أكثر من 350 ألف من عسكريين ومدنيين، مشيرًا إلى أن نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين.
وأشار إلى أن لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم، منوهًا بأن ما يقدمه رجال الأمن لخدمة الحجاج يدعو للفخر.
وتابع أمير مكة: «لا زلنا في بداية الحج، ولا أقول إلا ارفع رأسك أنت سعودي»، مؤكدًا أن «من يقللون من جهود السعودية في خدمة الحجاج لا يستحقون الرد».
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