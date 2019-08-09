إنقاذ 6 حجاج تعرضوا لمشكلات صحية داخل الحرم المكي

تمكنت الفرق الطبية في مستشفى «أجياد للطوارئ» من إنقاذ حياة 6 حجاج تعرضوا لمشاكل صحية داخل الحرم المكي، أدت إلى توقف عضلة القلب، حيث تمت عملية الإنعاش القلبي الرئوي لهم بنجاح، وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم لإكمال مناسكهم.

وأوضحت الصحة أن عدد الحالات التي تم تحويلها من مستشفى «أجياد للطوارئ» إلى المستشفيات الأخرى في العاصمة المقدسة لإكمال العلاج بلغت 93 حالة، موضحة أنه تم تحويل بعض الحالات الحرجة التي تمثلت في 5 جلطات دماغية، و15 حالة جلطة قلبية، و4 حالات نزيف في الدماغ، و60 حالة كسور في العظام، وحالة التهاب الزائدة الدودية، وحالة واحدة للمرارة، وجرح في الرئة، ومغص كلوي حاد.

يُذكر أن مستشفى «أجياد للطوارئ» المجاور للحرم المكي الشريف، خُصص لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى والمصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم، لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لهم على مدار اليوم، فيما يقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة العلاج والرعاية إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة.

وفي سياق متصل، تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الجمعة، جاهزية مستشفيات ومراكز مشعر عرفات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وطوارئ المعيصم، والأدلة الجنائية التابعة الوزارة الداخلية.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الوزير تجوَّل في مستشفى شرق عرفات الذي يضم 230 سريرًا، والتقى العاملين واطلع على جاهزية المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.

كما زار الدكتور الربيعة خيمة الوزارة لاستقبال المرضى الحجاج المنومين في مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى خلال فترة التصعيد يوم عرفة الذي يستوعب ما يقارب 400 مريض مع الطاقم الطبي المرافق من أطباء وتمريض، وكل ما يحتاجه المريض خلال فترة إقامته في مشعر عرفات لتقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى في أماكنهم.

واطلع الوزير على مركز صحي 21، ووقف على جاهزيته وما تم به من أعمال تطويرية، قبل أن يختتم جولته في مستشفى نمرة العامّ الذي يضم 90 سريرًا بين عناية مركزة وتنويم وأسرة طوارئ، والتقى العاملين فيه مطلعًا على التجهيزات والاستعدادات.