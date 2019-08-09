بالصور.. لجنة من هيئة الرياضة تلتقي صاحب الملعب المنحوت في الصخر

التقت اللجنة المُشكَلة من الهيئة العامة للرياضة ووكالة الشئون الفنية وإدارة المشاريع، المواطن السعودي محمد حربان الحريصي، الذي أفنى قرابة ١٦ عامًا من عمره في نحت ملعب كرة قدم بـ«جبال الحشر»، بغرض إعداد تقرير مفصل عن هذا الملعب وما يحتاجه من مستلزمات.

يأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة الملعب المنحوت في صخر جبال الحشر بمحافظة الداير، شرق منطقة جازان، ورفع تقرير مفصل بشأنه، بأقصى سرعة.

ووقفت اللجنة المشكلة من مكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة، ووكالة الشؤون الفنية وإدارة المشاريع على الملعب، والتقت مالكه محمد حربان الحريصي، الذي أفني قرابة ١٦ عامًا من عمره في بناء هذه التحفة الرياضية وسط الصخر.

وتجولت اللجنة داخل مرافق التحفة، واستمعت لشرح مفصل عن مرافق الملعب واحتياجاته، فيما ناقشت اللجنة سبل تطوير الملعب ووقفت على ما يحتاجه من فرش وإنارة وإكمال تجهيز المدرجات، وغرف الملابس والمقصورة الرئيسة، ومقصورة النقل التليفزيوني، إضافة إلى أماكن انتظار السيارات، وسفلتة الطريق المؤدي للملعب. ومن المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي لرئيس الهيئة العامة للرياضة، غدًا السبت.