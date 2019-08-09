بالإنفوجراف.. «خطة سير الأضحية» من اختيارها إلى ذبحها

أنهت مختلف الأمانات والبلديات الفرعية، جاهزيتها لذبح الأضاحي داخل المطابخ المرخصة خلال أيام عيد الأضحى.

ونشرت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» «إنفوجراف»، أعدته بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، أوضحت خلاله «خطة سير الأضحية» عبر مراحل اختيارها وذبحها بطريقة سليمة، وفق الاشتراطات البيطرية والصحية.

وتشمل المرحلة الأولى «اختيار الأضحية»؛ وتتضمن مظهرها العام؛ بحيث لا تكون هزيلة أو عليها علامات جروح، ويكون شعرها أو صوفها طبيعي المظهر وأملسًا وناعمًا، ولا تبدو عليها أي علامات إسهال، مع ملاحظة منطقة الصدر والبطن؛ فلا يظهر عليها أي علامات أو انتفاخ غير طبيعي، مع ملاحظة أن رأس الحيوان لا يوجد عليه أي إفرازات ويكون الأنف نظيفًا والفم خاليًّا من أي ملاحظات غير طبيعية في اللثة واللسان.

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وتأتي المرحلة الثانية، وهي «الذبح والكشف البيطري»؛ بحيث يكون داخل مطابخ معتمدة؛ لاستقبال الأضحية ووضع رقم عليها عند ادخالها منطقة الذبح، والكشف على اللحوم وأعضائها الداخلية من قبل البيطريين المختصين في سلامة اللحوم؛ للتأكد من أن الرئتين والكبد والكليتين سليمة من حيث الألوان وخالية من الأمراض.

وتتضمن المرحلة الثالثة، وهي مرحلة «استلام اللحوم»، أن تكون الأدوات المستخدمة نظيفة وخالية من الملوثات، مع العناية بتقسيم اللحوم حسب الاحتياج اليومي ووضعها في أكياس نظيفة ومحكمة الإغلاق.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أوصت باتباع الضوابط اللازمة قبل ذبح الأضحية، والتي تتضمن إراحتها، تقديم الماء لها باستمرار، وعدم إطعامها لفترة من 12 إلى 24 ساعة قبل الذبح، مع عدم إجهادها قبل 12 ساعة من الذبح، وبعد الذبح يكون السلخ من أعلى لأسفل حتى لا يتلوَّث اللحم.