7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة 7 قرارات إدارية بحق سبعة مواطنين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج، وذلك بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج. وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير والسجن والغرامة المالية والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل، حيث تمت معاقبة عبدالله فيصل محمد السهلي بالتشهير، وبالسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 80 ألف ريال، ومحمد فرج الله فرج الصاعدي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، وسعد مجيديع حضاض بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل، وصالح محمد سويلم البلوي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 90 ألف ريال، وهايل عبدالله مصلح العنزي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 130 ألف ريال، وإبراهيم علاالله يحيى اليامي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومنصور محمد سليمان العازمي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال.



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