تصعيد 7 حجاج منومين بجدة لأداء المناسك

باشرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات محافظة جدة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام، في ظل منظومة متكاملة من الرعاية الصحية المقدمة لهم منذ لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة. وأوضحت أنه تم تفويج 7 حالات من مستشفيات محافظة جدة، حيث انطلقت القافلة من مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة وسط متابعة وإشراف من مدير صحة جدة الدكتور مشعل السيالي وبحضور المساعد للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي والمشرف العام على المجمع الدكتور خالد الثمالي. ويرافق القافلة طبيب وممرض لكل حالة في 7 سيارات إسعاف عالية التجهيز، ومزودة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب القيادة الميدانية من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة للدعم في حالة الحاجة لها. كما تضم القافلة عددا من الفرق الطبية المتخصصة من أطباء وفنيين وفنيي تمريض. وأشارت صحة جدة إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة نقل ووصول الحالات إلى المشاعر المقدسة، مؤكدة أن الحالة الصحية لجميع المرضى الذين تم تفويجهم مستقرة ولله الحمد، وأن عملية التفويج من جدة تأتي استمراراً للتكامل في الخدمات الصحية المقدمة لحجاج وضيوف بيت الله الحرام.



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