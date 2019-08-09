مدني جازان يستنفر للعثور على مفقودي الحالة المطرية

صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه ورد بلاغ حضوري من أحد المواطنين يفيد بفقدان أخيه منذ بداية الحالة المطرية، قبل أن يتم العثور على سيارته جنوب حديقة الشهداء ضمن حفريات عميقه بها أشجار ومخلفات بناء. وعند الوصول للموقع، اتضح أن الحادث عبارة عن انجراف إحدى المركبات في التقاء وادي عز الدين بوادي الأملح بالقرب من حديقة الشهداء بمحافظة أبي عريش، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع وبدأت عمليات البحث فور الوصول وبمشاركة فرق تطوعية من المواطنين وذوي المفقود. وأشار القحطاني إلى أن عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على المفقود على مسافة 350 تقريبا من موقع انجراف المركبة بحالة وفاة . كما لفت القحطاني إلى أن البحث لازال جاريا عن آخر المفقودين من العائلة التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.



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