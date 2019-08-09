اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات الجدد بجازان

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة ⁧‫جازان‬⁩ المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، حركة توجيه المعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس التابعة لمكاتب التعليم بوسط جيزان وفرسان وأبوعريش والمسارحة والحرث وصامطة. وهنأ الدويري المعلمين والمعلمات الجدد متمنياً لهم التوفيق‬⁩، مؤكداً أهمية الرسالة النبيلة التي يحملونها وأن الميدان التربوي يعول عليهم الكثير في تعليم القيم الإسلامية وغرس الأخلاق الحميدة والمهارات والمعارف لتنشئة جيل يسهم في نهضة دوت الخليج وتحقيق رؤيته الطموحة. حركة تعيين البنين حركة تعيين البنات



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