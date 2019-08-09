حج / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور غرفة القيادة والسيطرة التابعة للأمن العام



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

زار ‏صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، غرفة القيادة والسيطرة التابعة للأمن العام بمشعر منى.

واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الأعمال التي تؤديها ومن بينها استقبال البلاغات والتعامل معها ومتابعة ورصد جميع الخطط الأمنية بأكثر من 5000 كاميرا مراقبة.

// انتهى //

22:50ت م

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