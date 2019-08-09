حج / مشروع الهدي والأضاحي يخاطب الحجاج بـ 12 لغة عالمية لتعريفهم بالمشروع



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

يخاطب مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الحجاج بـ 12 لغة عالمية، لتعريفهم بالمشروع، وطرق الحصول على سندات الأضاحي والهدي ،وتقديم منشورات مخصصة لهم بلغاتهم، وبث رسائل فيديو في منصات التواصل الاجتماعي لتوعويتهم.

وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد رحيمي، أن بإمكان مئات الآلاف من الحجاج الذين لا يتكلمون اللغة العربية الاستعانة بخدمات فريق ترجمة للإجابة عن تساؤلاتهم، أو قراءة النشرات التعريفية في المركز الإعلامي بموقع المشروع بالمعيصم، وفي منافذ المملكة، ومواقع بعثات الحج ، والاطلاع على الفيديوهات التعريفية التي أنتجت بلغاتهم وتبث تباعاً في شاشات مخصصة نصبت خصيصاً لإرشادهم وتقديم المعلومات التي يحتاجونها.

وأضاف رحيمي أن من أبرز اللغات التي يخاطب بها المشروع الحجاج الإنجليزية، الفرنسية، والتايلندية، والأوردية، والمالاوية (الماليزية)، والبهاسية (الإندونيسية)، والتركية، واللغة الصينية، والفلبينية، والهندية، إضافةً للعربية.

22:48ت م

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