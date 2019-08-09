حج / مفتي المملكة في لقائه بحجاج أمريكا اللاتينية: المملكة لا تدخر وسعا في تقديم كل ما يساعد الحجاج في المشاعر المقدسة



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

أوصى سماحة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله والثبات على الدين والمداومة على الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة.

وبين سماحته أن المملكة لا تدخر وسعًا في تقديم كل ما ييسر على الحجاج تأديتهم لمناسك حجهم وإتمامهم للفريضة على خير ما يأملون.

جاء ذلك خلال لقاء سماحته حجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية ضمن برنامجها السنوي لحج بيت الله الحرام ويبلغ عددهم 100 حاج من دول ( البيرو- البرازيل،فنزويلا-كولمبيا-المكسيك).

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22:33ت م

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