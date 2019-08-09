حج / "الصحة" تجهز مركزاً للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري في مستشفى النور التخصصي



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

جهّزت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة ، مركزاً متخصصاً للتعامل وعلاج حالات الإجهاد الحراري.

وتبلغ طاقة المركز السريرية ( 10 ) أسرة تعمل بنظام توزيع ضغط الهواء ورذاذ الماء من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية لتغطي جميع أجزاء جسم المصاب حيث تعمل كل أربعة دقائق بنظام دقيقة لرذاذ الماء وثلاث دقائق لضغط الهواء لعمل التبخير لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس .

كما تم تنفيذ أسرة الوحدات بطريقة تمنع انتقال العدوى من خلال تصميم يسهل التخلص من رذاذ الماء وخامات سهلة التنظيف وتم تجهيز المركز بالغازات الطبية ومستلزمات العناية المركزة للاستعانة بها عند الحاجة.

// انتهى //

22:17ت م

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