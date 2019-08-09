2 مليون حاج.. "منى" تحتضن أكبر تجمع بشري بالعالم

تحققت آمال الحجاج بتحقق أمنية الوصول إلى مكة المكرمة، محرمين ملبين بالحج، وانقضت بنزول وادي منى مشقة السفر وبعد الأوطان.

أكثر من مليوني حاج تجمعوا في منى وبددوا الحال عما هو عليه طوال العام، المكان عامر بضيوف حلّوا عليه من كل حدب وصوب، تجمعهم دعوة خالدة لركن عظيم ورجاء واحد بذنب مغفور وحج مبرور.

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ووسط أجواء إيمانية عامرة بأصوات التكبير والتسبيح والتلبية بالحج، يستقر ضيوف الرحمن في مخيمات منى التي صبغت على المشعر وصف "مدينة الخيام"، وفي هذا العام زيدت الطاقة الاستيعابية من جهة جبل شرق ربوة منى.

ويبرز حجم العمل الدؤوب في تنظيم الحركة المرورية بعد أن سهلت تدفق الحجيج، إضافة إلى ما يبذله رجال الأمن المنتشر على امتداد مساحة المشعر من جهود وما يضطلعون به من دور أمني حفاظاً على سلامتهم.

وقال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، إن حركة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية اتسمت بالانسيابية الكاملة على مختلف المحاور كما كانت اعتيادية بشكل كامل على محاور الدخول إلى مكة المكرمة، مؤكداً أن الحالة الأمنية بين الحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالة تعكر صفو الحجاج وأمنهم واستقراراهم.

وتتشارك مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج في توفير الخدمة النوعية وبطاقات تشغيلية عالية.