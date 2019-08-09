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2019-08-09 9 وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية. وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي الأمراض العصبية. . محلل أعمال- التخطيط. . محلل فني- تقنية المعلومات. . أخصائي مساعد مختبر- كيمياء. Advertisements . صيدلي. . منسق أول سلامة المرضى. . تقني تصوير. . أخصائي هندسة طبية. . أخصائي تقني التصوير- التصوير بالرنين المغناطيسي. وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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